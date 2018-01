Gut gerüstet im Haus

Jahr für Jahr sterben in Deutschland rund 400 Menschen durch einen Wohnungsbrand. Diese erschreckenden Zahlen gilt es drastisch zu reduzieren.

Dabei können Rauchmelder helfen. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Kontrolle für die Ausstattung mit Rauchmeldern. Bei Neu- und Umbauten erfolgt die Prüfung durch das zuständige Bauamt oder den Architekten. Doch im Schadensfall kann es großen Ärger für Vermieter oder Mieter geben. Seit dem 1. Januar 2017 besteht in NRW sogar eine Rauchmelderpflicht. Nutzen Sie das spezielle Vorteilsangebot der Firma Mark Reinhardt Rauchmelderservice. Darin enthalten sind drei Rauchmelder des Typs Ei650 und die Montage für 105,- € statt regulär 145,- €. Außerdem bietet der Fachbetrieb auch ein Angebot zur gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Wartung schon vorhandener Rauchmelder an. Das beinhaltet die Jahreswartung von drei Rauchmeldern durch eine TÜV zertifizierte Fachkraft für Rauchwarnmelder mit anschließendem Wartungsprotokoll. Der Preis für Abonnenten beträgt 39,- € statt regulär 55,- € (zzgl. evtl. Batteriekosten).

Vorteilspreis

Angebot 1: • 3 Rauchmelder des Typs Ei650 (Testsieger Stiftung Warentest mit 10-Jahres-Batterie)

inklusive der Montage

Preis für Abonnenten: 105,- €, statt regulär 145,- €

• zzgl. 25,- € Anfahrtspauschale im gesamten Verbreitungsgebiet

• jeder weitere Rauchmelder 35,- €

Angebot 2:

• Jahreswartung von 3 Rauchmeldern durch TÜV zertifizierte Fachkraft für Rauchwarnmelder mit anschließendem Wartungsprotokolle_SFlb

Preis für Abonnenten: 39,- €

statt regulär 55,- €

(exkl. evtl. Batteriekosten)

• zzgl. 25,- € Anfahrtspauschale im gesamten Verbreitungsgebiet

• Wartung pro weiterem Melder 9,50 €

Den Vorteilspreis kann sich der Abonnent bei Interesse durch einen Wartungsvertrag für 10 Jahre sichern

Buchung beim Dienstleister: Firma Mark Reinhardt, Rauchmelderservice Tel. 0241/870870

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.