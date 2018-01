Großes Jubiläum und närrischer Abend

Pünktlich zum Startschuss in die fünfte Jahreszeit sind auch in diesem Jahr wieder die Karten zu erhalten, die im Öcher Fastelovvend wohl zu den begehrtesten zählen:

Beim 22. Festival der Oecher Lieder am Donnerstag, 1. Februar 2018, 19.30 Uhr, im Eurogress wird wieder mit das Beste erwartet, was der Karneval im Westzipfel an musikalischem Können zu bieten hat. Die über 1300 Besucher der traditionell ausverkauften Veranstaltung erwartet ein bunt gemischtes Programm. Anne Voigt, Kölner Comedian und Kolumistin unserer Zeitung, gibt sich ebenfalls die Ehre. Ein ums andere Highlight erwartet dabei die Gäste: die 4 Amigos, de Originale, de Kenger vajjen Beverau und Mottosänger Kurt Christ. Natürlich schauen auch seine Tollität, Prinz Mike I., mit der Prinzengarde der Stadt Aachen sowie Märchenprinz Julius I. vorbei. Selbstverständlich wird bei der Jubiläumsauflage Dirk von Pezold in seiner Paraderolle als „Lennet Kann“ nicht fehlen. Stimmliche Unterstützung erhält er dabei von „Capella a Capella“. Als besonderes Highlight empfindet Moderator Manfred Kutsch die närrische Verabschiedung von Hans Montag und Aachens Kult-Trio Josef, Jupp & und Jüppchen in den karnevalistischen Ruhestand. Tickets für dieses Highlight des Aachener Karnevals gibt es in allen Vorverkaufsstellen des Zeitungsverlages Aachen. Oder Sie können einfach Ihr Glück versuchen und sich für eine von 2x11 Karten bewerben.

Exklusiv

Termin: 1. Februar 2018, 19.30 Uhr

Ort: Eurogress Aachen

Bewerbung: Schriftlich bis 10.01. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Lieder“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Tickets gibt es in allen Vorverkaufsstellen des Zeitungsverlages Aachen (siehe Box auf der 1. Lokalseite)

Benachrichtigung der Teilnehmer in der KW 3.