Gesunde Ernährung

Dr. med. Jürgen Birmanns ist Arzt im Dr.-Max-Otto-Bruker-Haus in Lahnstein und 2. Vorsitzender der Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., Ganzheitsmedizin und Gesundheitskunde sowie biologische Therapiemethoden. Er wird am 28. Februar 2018 um 18 Uhr in den Zeitungsverlag Aachen kommen, um dort einen Vortrag zum Thema „Gesundheit kann man essen“ zu halten. Diese Veranstaltung des Zeitungsverlags Aachen findet in Kooperation mit MedAix statt.

Überzeugung nach Kneipp

Durch seine unermüdliche Aufklärungsarbeit hat der Ganzheitsarzt Dr. Max Otto Bruker die ursächliche Heilbehandlung ernährungsbedingter Zivilisationskrankheiten bis ins 3. Jahrtausend gerettet. Als Nachfolger von Dr. Max Otto Bruker sehe er sich verpflichtet, die Wahrheit zu verteidigen und das Wissen um die wahren Krankheitsursachen in die Zukunft zu tragen. „Wenn die Menschen halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben und verständig zu leben, wie sie heute darauf verwenden, um krank zu werden, die Hälfte der Krankheiten bliebe ihnen erspart.“ Diese Überzeugung vertrat Pfarrer Kneipp. Und Referent Dr. med. Jürgen Birmanns geht an diesem Abend auf diese Denkweisen genauer ein. Sie erfahren, warum wir in unserer Wohlstandsgesellschaft – trotz allem Überfluss – mangelernährt sind und mit welcher Ernährung sich verschiedenste Krankheiten, vom Gebissverfall über Rheuma, Nieren- und Gallensteine, Hauterkrankungen und Infektanfälligkeit bis hin zum Herzinfarkt, vermeiden lassen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist für Abonnenten kostenlos.

Termin: 28. Februar 2018, 18 Uhr

Ort: Medienhaus-Kasino Aachen, Dresdener Straße 3

