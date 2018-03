Geheimnis des Dampfgarens

Leckere Gerichte zubereiten und dabei noch etwas für die eigene Gesundheit tun: das Zauberwort hierfür heißt Dampfgaren. Doch wie funktioniert das überhaupt und welche Geräte sollte man dafür benutzen.

Unsere Leser haben gleich an drei Terminen die Möglichkeit, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Im Miele Center Frauenrath im Grünen Weg in Aachen finden am 7. April, 24. Mai und 12. Juni drei Kochevents statt. Die Experten von Miele Frauenrath präsentieren Ihnen die Vorzüge des Kochens mit einem Dampfgarer. Sie erfahren beispielsweise, wie man feine Fischgerichte, leckere Fleischspeisen oder knackiges Gemüse richtig und gesund gesund zubereitet. Da gehen garantiert keine Vitamine verloren. Natürlich dürfen Sie die Speisen auch verzehren und sich von dem Geschmack selbst überzeugen. Dazu gibt es Getränke für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gewinnspiel

Termine: 7. April, 24. Mai, 12. Juni,(am 07.04. um 13 Uhr, sonst 18 Uhr)

Ort: Miele Frauenrath, Aachen

Leistungen: • Automatisches Menügaren und Zubereitung von Fisch, Fleisch und Gemüse im Miele Dampfgarer

• Verzehr inklusive Getränke

Bewerbung: Schriftlich bis 28.03. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Miele“,

Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer sowie Wunschtermin

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 14.