Flashes of the Future – 68er Kunst

1968 – kaum einem anderen Jahr kommt im 20. Jahrhundert ein derart symbolischer Status zu. Der Mai 1968 steht für internationale Jugend- und Protestkulturen in 56 Ländern, darunter in 22 europäischen, aber auch für eine aus ihrem elitären Elfenbeinturm ausbrechende Kunst – parallel dazu beginnt sich auch die Masse der Individuen in der westlichen Welt zu autonomisieren.