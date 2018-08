Fit für den Einsatz

Das Mechatronikzentrum der Bundeswehr prägt Jülich. Unübersehbar sind die beiden großen Hallen für die Autofahrer, die auf der Bundesstraße 56 zwischen Jülich und Düren unterwegs sind. Doch was passiert hier?

Aboplus-bietet unseren Lesern die exklusive Möglichkeit, Blicke in das Mechatronikzentrum zu werfen. In Jülich werden Bundeswehrfahrzeuge vom Unimog bis zum gepanzerten Allschutz-Transport-Fahrzeug Dingo wieder fit gemacht für den Einsatz. Die neue Lackierung ist dabei nur der letzte Schritt einer langen Instandsetzung. Die schweren Fahrzeuge werden bis in jede Baugruppe zerlegt und überprüft, die Instandsetzer reparieren oder tauschen Bauteile aus. Der Jülicher Instandsetzungs-Standort hat eine bewegte Geschichte, mit der er Jülich auch früher stark geprägt hat. Vor 100 Jahren lief der Betrieb in den beiden Hallen an. Gebaut worden ist die Einrichtung als Ausbesserungswerk für die Reichsbahn. Dass das Werk mit seinen damals fast 2 000 Mitarbeitern nach Jülich verlegt wurde, ist als eine Art Infrastrukturmaßnahme zu verstehen. Mit den Arbeitern entstand ein ganzes Stadtviertel neu, das sogenannte Heckfeld. Heute stehen die Zeichen wieder auf Vergrößerung. Seit 2005 hat der Bund 10,7 Millionen Euro in den Standort investiert. Als nächstes ist geplant, die beiden 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Hallen zu sanieren.

Jülich

Termin: 28. September 2018, 9 bis 11.30 Uhr

Ort: Jülich, Wilhelm-Johnen-Straße 1

Leistungen: • Besichtigung des Mechatronikzentrums der Bundeswehr, Einblick in die Historie und die Reparatur gepanzerter Fahrzeuge

Bewerbung: Schriftlich bis 29.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Mechatronik“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Personen pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 36. Eigene An- und Abreise.