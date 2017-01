Filmen in den Ferien

Dem jungen Filmbegeisterten sind mit der modernen Technik kaum noch Grenzen gesetzt. Doch den Schritt hin zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen kann die Technik allein nicht leisten. Eine professionelle Anleitung und der Austausch in der Gruppe sind für das Erlernen erster Schritte im Filmhandwerk unerlässlich. Der Film-Kurs des Theaterpädagogischen Zentrums am Aachener DAS DA Theater bietet all denen eine Chance, die sich schon immer mal gerne vor und/oder hinter der Kamera ausprobieren wollten (im Alter von 15 bis 29 Jahren). Die Teilnehmer durchlaufen alle Phasen des Filmschaffens anhand einer selbst entwickelten Idee. Dabei erhalten sie Einblicke in die wichtigsten Arbeitsbereiche vor und hinter der Kamera. Das Ergebnis wird dann auf einer Leinwand im DAS DA Theater prasentiert.

Zeitraum: 18. April bis 22. April

Ort: DAS DA Theater Aachen

Leistungen: • 5-tägiger Osterferien-Filmkurs

Preis: 229,- € p.P.(nur Abonnenten) statt regulär 270,- €

Zielgruppe: Filminteressierte im Alter von 15 bis 29 Jahren

Buchung beim Veranstalter:

DAS DA THEATER, Liebigstr. 9, 52070 Aachen, Tel. 0241/1697997, E-Mail:

theaterpaedagogik@dasda.de

www.dasda.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten.