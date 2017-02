„Fest der Sinne und Emotionen“: Circus Roncalli auf Blücherplatz

Auch nach 40 Jahren schafft es Roncalli, die Kunst in seiner Manege immer wieder neu zu erfinden. Eigens für das große Jubiläum hat Direktor Bernhard Paul seine Karawanen ausgesandt, um in der ganzen Welt verborgene Talente für die Geburtstagstournee ausfindig zu machen. Das Publikum darf sich auf ungewohnte, bewährte und neue Höchstleistungen aus der Welt des Circus freuen. Nostalgie und Moderne verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk und feiern – gemeinsam mit allen Zuschauern – auf dem Blücherplatz ein großes Fest der Sinne und Emotionen.

Vom 7. April bis zum 1. Mai gastiert Roncalli mit seiner einzigartigen und komplett neuen Show in Aachen. In der alten Kaiserstadt gibt es zwar ein neues Programm, aber auch eine Rückkehr zu den alten Wurzeln: der Circus gastiert wie früher wieder auf dem Blücherplatz.

Was mit einem Traum begann, hat sich zu einem der größten Circus-Unternehmen unserer Zeit entwickelt. 80 historische Wagen werden zu einer eigenen kleinen Circusstadt, in der 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter einen Monat lang leben und arbeiten. Verzaubert werden die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt, das 1.430 Besuchern Platz bietet. Mehr als 10.000 Glühbirnen und Messinglampentauchen die Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht. Es riecht nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Live-Musik und Künstler in phantasievollen Kostümen begrüßen die Zuschauer schon am Eingang und nehmen sie mit auf ihre „Reise zum Regenbogen“.

