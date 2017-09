Fantasievolle Stunden in Köln

Sie ist die erfolgreichste Künstlerin Europas und hat in den letzten Jahren sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen.

Im Rahmen ihrer letzten Live-Tournee zum Erfolgsalbum „Farbenspiel“ konnte sie über 1,2 Millionen Zuschauer begeistern. Aber nicht nur die Größenordnung ihrer Tournee, sondern vor allem auch die bombastische, fantasievolle und atemberaubende Inszenierung der Bühnenshows hält jedem internationalen Vergleich mühelos stand. Die Live-Shows von Helene Fischer sind seit jeher immer etwas ganz Besonderes gewesen, und man kann ohne Übertreibung behaupten, dass sie in den letzten Jahren nochmals neue Maßstäbe gesetzt und ein gänzlich eigenes Genre kreiert hat. „Für mich ist es das Schönste an meinem Beruf, live vor Publikum, mit meiner Band und meinen Tänzern auftreten zu können. Wir wollen den Fans einfach einen schönen, ja vielleicht unvergesslichen Abend bereiten“, sagt die Ausnahmekünstlerin. Unsere Leser haben nun die Möglichkeit, diese einzigartigen Shows live zu erleben, wenn Helene Fischer im Oktober nach Köln kommt und in der LANXESS arena mit ihrer aktuellen „Arena-Show 2017“ gastiert. Erleben Sie dieses Spektakel von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge aus und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.

Vorteilspreis

Termine: 3. Oktober 2017, 4. Oktober 2017, 8. Oktober 2017,

jeweils um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Leistungen:

• Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 18 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis: 175,- € p.P.(für Abonnenten)

199,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215, (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begr. Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.