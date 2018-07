Endlose Farbenpracht

Alle zwei Jahre verwandelt sich der Grand Place (Grote Markt) mitten in Brüssel für kurze Zeit in ein Meer aus über einer Million Blumen.

Der historische Marktplatz wird dann durch einen spektakulären bunten Blumenteppich von rund 1.800m² Größe bedeckt. Die Pracht des Grand Place verbunden mit dem Blumenmeer und der Hintergrundmusik bilden eine einmalige Kulisse. In diesem Jahr steht die 150-jährige belgisch-japanische Freundschaft im Mittelpunkt der Blütenpracht. Lassen Sie sich von den Blüten-Inspirationen über Vögel, Wind, Mond und den Schönheiten der Natur verzaubern. Seit 1971 ist in Brüssel dieses alle zwei Jahre wiederkehrende Schauspiel auf dem Grand Place zu bewundern, wobei das Motiv jedes mal ein anderes ist.

Auf die Leser wartet noch ein besonderes Highlight: Die Reisenden nehmen an einem Gang auf den Rathausbalkon teil. Von dort oben können Sie den Blumenteppich in seiner ganzen Schönheit bewundern. Was von weitem als dichter Teppich scheint, ist in Wirklichkeit das kunstvolle Nebeneinander von Begonien unterschiedlichster Farben und Formen.

Abotour

Termin: 17. August 2018

Abfahrt: 7.30 Uhr ab Düren, P&R Parkplatz an der A4, 8 Uhr ab Aachen, oberer Parkplatz Friedhof Hüls

Leistungen: • Busfahrt

• Stadtrundgang im Bereich des Grand Place

• Besuch des Rathausbalkons

• Reisebegleitung

Preis: 55,- € p.P. (nur Abonnenten)



Informationen und Anmeldung: UNIVERS Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Str. 17, 51149 Köln,

Tel. 02203/203320

Begrenztes Kontingent. Bitte bei der Buchung die Aboplus-Karte bereithalten.