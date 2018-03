Einzigartige Songs mit Gänsehaut-Garantie

Seine unverwechselbare Stimme macht Sam Smith zu einem ganz besonderen Künstler.

Der britische Singer/Songwriter hat mit Hits wie „Stay with me“ oder „Money on my mind“ die Pop-Charts gestürmt. Sein Lied „Writing´s on the Wall“ war sogar Titelsong des 24. James Bond Film „Spectre“. Im Jahr 2016 erhielt er einen Oscar für dieses Lied als besten Filmsong. Auch bei den Grammys heimste Smith bereits Auszeichnungen ein. Spätestens seit diesen Erfolgen ist Sam Smith Musikfans auf der ganzen Welt ein fester Begriff. Nun kommt der Ausnahmekünstler auf seiner großen Tournee auch nach Deutschland. Am 28. April gastiert er in Köln und gibt in der LANXESS arena sein Gastspiel.

Erleben Sie dieses Spektakel von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge aus und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen

Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.

Vorteilspreis

Termin: 28. April 2018, 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Leistungen:

• Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 18 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis:

99,- € p.P. (für Abonnenten)

139,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter:

ARENA Management GmbH

Vertrieb, Telefon 0221/8022215 (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.