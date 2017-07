Eine Urlaubsoase am Rande des Rursees

Das Wort „Vorzeigeprojekt“ war oft zu hören, als im April 2014 der Ferienpark Landal Eifeler Tor eröffnet wurde.

Und in der Tat sind die nackten Zahlen des Tourismus-Standorts im Städtchen Heimbach beeindruckend: 1100 Betten bietet der Ferienpark. 50 Millionen Euro hat der niederländische Konzern Dormio an den steilen Hängen des Rursee-Ufers verbaut. Sieben Hektar groß ist das Gelände. Darauf stehen 96 Ferienhäuser und 74 Wohnungen. Für das laufende Jahr peilt Landal Green Parks, das neben dem Eifeler Tor zahlreiche weitere Ferienparks in ganz Europa vermarktet, stattliche 185000 Übernachtungen in Heimbach an. Knapp 30 Festangestellte und rund 20 Aushilfen kümmern sich um das Wohl der Urlauber. Die kommen mit einem Anteil von gut 70 Prozent aus Belgien und den Niederlanden, aber auch aus Köln, Düsseldorf oder dem Ruhrgebiet. Zum Park gehören neben einem Hallen- und einem Freibad auch diverse Restaurants auf der Promenade. Diese stehen – genau wie der Nationalpark-Infopunkt – auch Besuchern offen, die nicht im Eifeler Tor wohnen. Exklusiv für Abonnenten unserer Zeitung bietet Resortmanager Christian Weitzmann unseren Lesern einen Blick hinter die Kulissen des Feriendorfs. Die Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, denn das Gelände führt vergleichsweise steil in den Hang hinein. Termin der exklusiven Leserführung ist Donnerstag, der 24. August.

Termin: 24. August, 15 Uhr

Ort: Ferienpark Landal Eifeler Tor

Leistungen: • Führung durch das Gelände mit Resortmanager Christian Weitzmann

Bewerbung: Schriftlich bis 26.07.

(Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Landal“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 31. Eigene An- und Abreise.