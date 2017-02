Eine Weinbar in Edinburgh. Helen, erfolgreiche Scheidungsanwältin, wird mal wieder von ihrem verheirateten Liebhaber versetzt. Bob, ein Kleinkrimineller, wartet auf seinen nächsten Auftrag. Für beide ist es besser, in dieser Nacht nicht allein zu sein, und sie werden sich ja sowieso nie wiedersehen. Denken die beiden.

Federleicht durchs Leben

Doch schon am nächsten Morgen stehen sie sich verkatert und nach vielen Pannen vor einer Kirche wieder gegenüber. Helen im zerrissenen Brautjungfernkleid und Bob mit einer ramponierten Plastiktüte in der Hand mit 15 000 Pfund; woher tut nichts zur Sache. Da sie keine anderen Pläne haben, verbringen sie einen gemeinsamen Tag, eine gemeinsame Mittsommernacht, in der sie die gesamten 15 000 auf den Kopf hauen, eine Menge Alkohol trinken, Fremden begegnen und Geschichten erleben, von denen man noch seinen Enkelkindern erzählen würde, wenn man denn welche hätte.

David Greig gehört seit den 90er Jahren zu den spannendsten und erfolgreichsten britischen Dramatikern. Sein hinreißend komisches und zugleich berührendes Stück mit Musik. „Eine Sommernacht“ spielt federleicht mit den schweren Fragen, die man sich immer mal wieder im Leben stellen sollte.

Genießen Sie mit Aboplus eine Führung durch das DAS DA THEATER in Aachen und sehen Sie sich einen Probenausschnitt von „Eine Sommernacht“ an. Außerdem wartet auf Sie ein Gespräch mit den Künstlern.

Theaterführung

Termin: Mittwoch, 8. März 2017, 19 Uhr

Ort: DAS DA THEATER, Liebigstr. 9, Aachen

Preis: 10,- € (nur für Abonnenten)

Leistungen: • Theaterführung mit Probenbesuch

• Gespräch mit den Künstlern (Schauspieler, Sänger, Musiker, Regisseur)

• inkl. ein Getränk pro Person

Bewerbung: Schriftlich bis 08.02. unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer.

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Sommernacht“,

Postfach 500 110, 52085 Aachen • Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 7.