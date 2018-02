Eine Messe für alle Sinne

Entdecken-Erleben-Ausprobieren heißt es vom 2. bis 11. März auf der EUREGIO Wirtschaftsschau, der größten Verbraucherschau im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande.

Sie ist eine Mischung aus buntem Marktplatz und großem Spaßpark. Besucher können auf einer Gesamtfläche von 22 000 Quadratmetern etliche Neuheiten entdecken und austesten, sich beraten lassen, Preise und Qualitäten vergleichen, nach Messeschnäppchen stöbern, Reisen buchen aber auch Shows mit Tieren, Tanz, Mode, Musik und Sport anschauen, bei Aktionen mitmachen und an Workshops teilnehmen. In diesem Jahr findet die große Erlebnis- und Mitmachmesse zum 32. Mal statt. Auf der Veranstaltung bekommen Besucher vom Auto bis zur Alarmanlage, von der Paddeltour bis zum Putzlappen, vom Schal bis zum Strandkorb und vom Whirlpool bis zum Weichkäse alles geboten, was an Produkten und Leistungen nur denkbar ist. Neu in diesem Jahr ist Eupen als erste Partnerstadt der Messe überhaupt und eine neue Quizshow, die an mehreren Tagen über die Bühne gehen wird. Eupen, Hauptstadt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, wird sich auf einem großen Stand im Eingangsbereich der Messe präsentieren und unter anderem für seine touristischen Ziele und für kulinarische Köstlichkeiten wie Bier und Schokolade werben.

Andere Highlights sind zwei Comedy-Abende, zwei Benefiz-Frühstücke, eine Bier-Verkostung, Kochshows, Tiervorführungen und vieles mehr.

Aboplus-Tag: 6.3.2018

(Euregio Wirtschaftsschau täglich von 10 bis 18 Uhr, am 2.3. ab 12 Uhr)

Preisvorteil: Aboplus-Kunden erhalten an diesem Tag bei Vorlage ihrer Karte a.d. Tageskasse max. 4 Tickets zu je 3,50 € p.P. (regulär 7,- € p.P.)

Gastronomie-Vorteile in der EUREGIO Live-Halle Nr. 14 (bis 15 Uhr)

Gastronomie-Vorteil I: Drei-Gänge-Aboplus-Menü zum Preis von 15,50 € (statt 22,- €) p.P.

Gastronomie-Vorteil II: Brüsseler Waffel mit Sahne oder ein Apfelpfannkuchen plus eine Tasse Kaffee zum Preis von 3,90 € (statt 5,50 €) p.P.

Hinweis: An jeder Eintrittskarte hängt ein Gastronomie-Gutschein über 1,- €, der auf dem Gelände eingelöst werden kann. Wegen der elektronischen Erfassung der Speisen und Getränke muss die Aboplus-Karte schon bei der Bestellung vorgelegt werden. Anrechnung des 1-Euro-Gutscheins möglich. Weitere Rabatte können nicht verrechnet werden.