Ein ledernes Ei erobert die Sport-Welt

Jedes Jahr schauen immer mehr Menschen den Super Bowl – das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL. Obwohl diese Sportart viele Zuschauer in ihren Bann zieht, kann noch nicht jeder etwas mit den Regeln und vor allen Dingen mit den englischen Fachbegriffen anfangen.

Fachgespräch mit dem Autor

Aus diesem Grund hat Aboplus für Sie ein besonderes Paket zusammengestellt. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, an einem Probetraining bei der Football-Mannschaft „Aachen Vampires“ teilzunehmen und von erfahrenen Trainern Tipps und Tricks rund um das „lederne Ei“ zu lernen. Außerdem erhalten Sie ein Exemplar des Buchs „American Football – Alles was man wissen muss“ aus dem Meyer&Meyer-Sportbuchverlag. Dort sind Regeln, Taktiken und Hintergrundinformationen zu der beliebten Sportart zu finden. Ein Wörterbuch mit Fachbegriffen rundet das Werk ab. Autor Adrian Franke wird bei dem Probetraining ebenfalls anwesend sein und für ein Fachgespräch zur Verfügung stehen. Die „Aachen Vampires“ sind das American Football Team der Kaiserstadt. Mit einem Herren, einem Damen und zwei Jugendteams startet man 2018 in die neue Saison. Die Heimat des Vereins ist das Ludwig Kuhnen Stadion. Dort findet am 22. Mai 2018 auch das Probetraining für unsere Leserinnen und Leser statt. Neben grundlegenden Informationen zur Sportart American Football können die Teilnehmer sich im Anschluss an footballspezifischen Drills unter Anleitung der Trainer versuchen.

Exklusiv

Termin: 22. Mai 2018, 18 Uhr

Ort: Ludwig Kuhnen Stadion, Branderhofer Weg 15, Aachen

Leistungen: • Allgemeine Infos zur Sportart

• Training unter Profi-Anleitung

• Austausch mit Autor Adrian Franke

• jeweils 1 Exemplar des Buchs „American Football – Alles was man wissen muss“

Bewerbung: Schriftlich bis 18.04. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Football“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung)

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Benachrichtigung in der KW 17. Eigene An- und Abreise.