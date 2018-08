Eben-Emael: Belgiens letzte Bastion

Am frühen Morgen des 10. Mai 1940 landeten rund 500 Fallschirmpioniere im Gebiet zwischen Maastricht und Lüttich. Ihr Ziel war eine der größten Verteidigungsanlagen Europas: das Fort Eben-Emael der belgischen Streitkräfte.

Die Dimensionen sind gigantisch. Von Norden nach Süden misst das Fort 900, von West nach Ost 700 Meter und hat Gänge von knapp sechs Kilometern Länge. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Tour am 30. September 2018 erkunden ein Teilstück dieser gewaltigen Militäranlage. Die Gruppe wird von dem erfahrenen Guide und Kenner der Festung, Dieter Heckmann, durch die Gänge der Festung geführt und erfährt Wissenswertes über die Geheimnisse dieses Bauwerks und seine lange Geschichte. Vor der Anlage ist außerdem ein großes US-Camp aufgebaut, wo die Teilnehmer anhand von historischen Fahrzeugen, Zelten und Uniformen in die Vorgänge des Zweiten Weltkriegs eintauchen können. Auf der Tour nach Eben-Emael wird die Gruppe einen Zwischenstopp beim amerikanischen Soldatenfriedhof in Margraten einlegen. Die Teilnehmer der Abotour müssen gut zu Fuß sein. Bitte festes Schuhwerk und eine leichte Jacke mitbringen.

Abotour

Termin: Samstag, 30. September 2018, Abfahrt: 8.30 Uhr ab Aachen, Friedhof Hüls, Busparkplatz

Leistungen:

• Fahrt im modernen Reisebus

• Einstimmungsvortrag im Bus

• Führung in Eben-Emael

• Besuch Soldatenfriedhof

• Mittagsimbiss

Preis:

35,- € p.P. (nur Abonnenten)

Bewerbung:

Schriftlich bis 22.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Fort“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 35.