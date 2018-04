Durchblick auch bei Sonne

Zart, leicht und luftig wirken die aktuellen Sonnenbrillen – dafür sorgen durchsichtige oder pastellfarbene Kunststoffrahmen. Transparente Töne wie Nude, Rosé und Amber sind die

Farben der Saison. „Diese Fassungen wirken harmonisch und unterstreichen dezent die eigene Persönlichkeit“, so Fielmann-Stylingexpertin Annika Dahlgaard. Wer auffallen und mit seiner neuen Brille ein klares Statement setzen möchte, kann zu einem Modell mit auffälligen geometrischen Formen greifen: Angelehnt an die 70er Jahre gibt es große Sonnenbrillen mit Gläsern in Herzform, mit Zacken oder Wellen am Rahmen – hier sind der Fantasie und dem persönlichen Mut keine Grenzen gesetzt. Außerdem erlebt in dieser Saison der Klassiker – die Pilotenbrille – ein Revival. Die tropfenförmigen Gläser der auffälligen Metallfassungen in Gold oder Silber sind zum Teil mit einem doppelten Nasensteg verbunden. Aboplus verlost insgesamt 3 x 1 Gutschein von Fielmann im Wert von 100 Euro.

