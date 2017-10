Die Wurmhexen treiben ihr Unwesen

Seit 1921 erfreut die Stadtpuppenbühne Öcher Schängche ihr Publikum. Nach einigen Irrungen und Wirrungen fand sie 1982 ein dauerhaftes Domizil in der „Barockfabrik“ am innerstädtischen Löhergraben. Neben besonderen Aufführungen für Kinder gibt es auch Stücke für Erwachsene mit deutlich höherem Anteil an Öcher Platt.

Hohe Anforderungen

Aktuell treiben Teufelsweiber ihr Unwesen in der Barockfabrik. „Die Wurmhexen oder: Et Schängche än de Mobesenn“ heißt das aktuelle Stück für Erwachsene. Will Hermanns, der Großmeister des Öcher Platts, hatte es 1922 geschrieben. Doch die Stockpuppenspieler wagten sich nur selten ran an das völlig närrische Spiel um die vermeintliche Gräfin „Mobesenn“. Lange Zeit galt es sogar als „unbespielbar“, da die Aufführung außerordentlich hohe Anforderungen an die Puppenspieler gestellt hat – nicht zuletzt auch körperlich. Doch seit diesem Jahr ist es wieder auf der Stadtpuppenbühne zu sehen. Es wird viel getanzt, gesungen und die Zuschauer dürfen sogar eine wüste Keilerei miterleben. Erleben Sie dieses sehenswerte Stück bei einer besonderen Aufführung am 9. November um 19.30 Uhr in Aachen. Zu Beginn werden Sie mit einem Glas Sekt empfangen. Und nach der Aufführung dürfen Sie sogar einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Theaterbühne werfen und mit den Puppenspielern sprechen.

Termin: 9. November 2017, 19 Uhr

Ort: Barockfabrik, Löhergraben 22

Leistungen: • Vorstellung

• Sektempfang vor Beginn

• Blick hinter die Kulissen im Anschluss (bis ca. 22 Uhr)

Schutzgebühr: 5,- € p.P. (nur Abonnenten)

Bewerbung: Schriftlich bis 11.10. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer, unter der Sie erreichbar sind

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Puppenbühne“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Benachr. der Teilnahme in der KW 42.