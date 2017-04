Die Welt der Wunder entdecken

Efteling ist einer der größten Freizeitparks in den Niederlanden mit spannenden und bezaubernden Attraktionen, gelegen inmitten prachtvoller Natur. Mit seiner märchenhaften Atmosphäre sowie dem breitgefächerten Angebot bietet er für jeden Geschmack etwas.

Erleben Sie mit Aboplus die schönsten Abenteuer zum Vorzugspreis ab sofort bis Februar 2018. Genießen Sie mit der ganzen Familie den Preisvorteil für Abonnenten gegen Vorlage der Aboplus-Karte am Park-Eingang. Schweben Sie durch die bezaubernde Welt der Elfen und Trolle auf einem Gleitflug durch Droomvlucht. Rücken Sie während der spannenden Parkshow Raveleijn etwas näher zusammen und genießen Sie zum Abschluss des Tages die spektakuläre Wassershow Aquanura.

Kleine Kinder stehen staunend vor dem imposanten, sprechenden Märchenbaum und schauen genau hin, was sich alles um ihn herum bewegt. Im Carnaval Festival reisen sie mit den fröhlichen Rotnasen einmal um die Welt, singen und tanzen mit den Efteling-Bewohnern und haben jede Menge Spaß in den zahlreichen Kinderattraktionen. Waghalsige entkommen den Drachen und Geistern in spektakulären Achterbahnen. Gehe an Bord des geheimnisvollen Geisterschiffes De Vliegende Hollander oder stürze mit 90 Kilometern pro Stunde in die Tiefe des Minenschachtes im Baron 1898. Gegen Vorlage der Aboplus-Karte erhalten Sie einen Preisvorteil von fünf Euro pro Ticket für max. vier Personen.

Vorteilspreis

Zeitraum: ab 15. April 2017 bis zum 11. Februar 2018

Preisvorteil: • Leser erhalten gegen Vorlage der Aboplus-Karte vor Ort einen Preisvorteil von 5,- Euro pro Ticket

(max. vier Tickets pro Aboplus-Karte für die Saison 2017/2018)

Die Inanspruchnahme des Angebotes kann ausschließlich vor Ort im Freizeitpark Efteling erfolgen. Tickets sind nicht stornierungsfähig und können nicht erstattet werden. Die Tickets sind ausschließlich in dem angegebenen Zeitraum gültig und können nicht verlängert werden. Die Tickets dürfen weder weiterverkauft oder auf andere Art und Weise für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Weitere Informationen: www.efteling.com

Freizeitpark Efteling, Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Niederlande

Telefon: 0031416/537777

Mail: informatie@efteling.com