Die Tour kommt nach Aachen

Es ist das größte Radsport-Spektakel der Welt. Und nachdem die Tour de France vor 25 Jahren anno 1992 letztmals durch die Region führte, kehrt die Frankreich-Rundfahrt nun zu Beginn der 104. Auflage zurück nach Deutschland. Am Samstag, 1. Juli, fällt der Startschuss in Düsseldorf, wo bei einem Einzelzeitfahren über 13 Kilometer der erste Träger des Gelben Trikots ermittelt wird. Gut möglich, dass ein Deutscher am Ende des Premierentages 2017 in das begehrteste aller Leibchen schlüpft: Toni Martin aus Cottbus, der amtierende und siebenfache Zeitfahr-Weltmeister vom Team Katusha Alpecin, hat gute Chancen, am zweiten Tag der Tour die Etappe von Düsseldorf nach Lüttich (202 Kilometer) in Gelb durch den Westen von Düsseldorf über Mönchengladbach, durch Düren, Heinsberg und Aachen nach Belgien zu fahren.

Und Sie, liebe Abonnenten, haben im Rahmen von Aboplus die Möglichkeit, das Peloton und das Spektakel rundherum von der Werbekolonne bis zum Besenwagen live zu erleben. Wir bieten die einmalige Möglichkeit, auf dem Gelände der Waldschenke an der Lütticher Straße exklusiv dabei zu sein, wenn der Brite Chris Froome als Titelverteidiger und dreifacher Tour-Sieger (2013, 2015, 2016), Toni Martin oder der amtierende Straßen-Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei und die weiteren Mannschaften die Steigung zur belgischen Grenze hin bewältigen. Sagan hat sich vorgenommen, den Rekord von Erik Zabel einzustellen und möchte wie Zabel (von 1996 bis 2001) zum sechsten Mal in Folge das Grüne Trikot des besten Sprinters am 23. Juli in Paris nach 21 Etappen und 3521 Kilometern überstreifen.



Live-Erlebnis auf exklusiven Tribünenplätzen



Zum Vorzugspreis für Abonnenten gibt es neben dem puren Radsport-Vergnügen ein Grillbuffet mit Begrüßungssekt und Getränken. Alles inklusive. Beginn unserer Veranstaltung ist an diesem Sonntag der späte Vormittag in einem reservierten Bereich der Waldschenke. Dort kann innen und außen via TV-Übertragung das Rennen von Düsseldorf bis ins Ziel nach Lüttich verfolgt werden. Höhepunkt sind natürlich jene Momente, in denen das Fahrerfeld, das dann wahrscheinlich von einer Ausreißergruppe angeführt wird, hautnah zu erleben, die Rennfahrer an der Spitze und ihre Verfolger anzufeuern.

Begleitet und moderiert wird die Veranstaltung an der Waldschenke vom ehemaligen Radprofi, Teammanager und mehrfachen Ironman-Hawaii-Teilnehmer Markus Ganser aus Breinig und unserem Sportredakteur Wilhelm R. Peters, die sich unter die Gäste mischen und für Fragen zur Verfügung stehen. Damit alle das sportliche Geschehen sehen können, werden wir für erhöhte Stehplatzmöglichkeiten entlang der Lütticher Straße auf dem Gelände der Waldschenke sorgen.



Wer möchte, kann einen Shuttle-Service dazubuchen, der die Gäste in Aachen zentral aufsammelt und im Nachmittag auch wieder zurückbringt. Die genauen Zeiten werden mit den Gästen kommuniziert, sobald die exakten Streckensperrungen durch die Stadt Aachen bekanntgegeben worden sind. Eine zeitige Anreise können Sie natürlich auch selbst organisieren. Seien Sie bei unserem einmaligen Event dabei.



Veranstaltung: Sonntag, 2. Juli 2017, ab ca. 11.30 bis ca. 17.30 Uhr

Preis: 79,- € p.P. / Abonnent , 99,- € p.P. / Nicht-Abonnent



Ort: Restaurant Waldschenke, Lütticher Straße 340, 52074 Aachen• 1 Glas Sekt p.P. zur Begrüßung• Teilnahme am reichhaltigen Grillbuffet mit großer Auswahl von Rinderhüftsteak bis Eclaires• inkl. großer Getränkeauswahl• reservierter Innen- und Außenbereich mit Tribüne an der Straße• opt. zubuchbar Shuttle-Service (begr. Kontingent, Mindestteilnehmerzahl): 15,- € p.P.• Moderation durch AZ/AN Sportredakteur Wilhelm R. Peters• Experte vor Ort: Radsportprofi und Ironman Markus Ganser