Die St. Nikolaus sticht in See

Sicher im Obersee gelandet ist Anfang März das neue Fahrgastschiff der Rurseeschifffahrt Schwammenauel. Noch liegt die St. Nikolaus still in ihrem in ihrem Heimathafen in Einruhr, aber ab dem Osterwochenende nimmt das neue Aushängeschild der Schifffahrt seinen Betrieb auf dem Obersee auf. Zuvor gibt es aber noch einen großen Moment für alle Beteiligten zu feiern: Die Schiffstaufe mit anschließender Jungfernfahrt findet am Donnerstag, 29. März, statt.

Auch unsere Leser können die nagelneue St. Nikolaus kennenlernen – und zwar ganz aus der Nähe. Ein Kapitän der Rurseeschifffahrt lädt zu einer exklusiven, etwa einstündigen Führung ein und steht für Fragen rund um das Schiff und die Schifffahrt zur Verfügung. Sie besichtigen das Steuerhaus des Kapitäns und können auch den batteriegesteuerten Elektroantrieb im Rumpf des Schiffes aus der Nähe betrachten. Auch für eine ganz kleine Runde mit der St. Nikolaus auf dem Obersee dürfte die zur Verfügung stehende Zeit noch reichen.

Die St. Nikolaus fasst rund 250 Passagiere und verkehrt auf der Strecke Einruhr-Rurberg-Urfttalsperre. Gebaut wurde das elegante Schiff nach Plänen der Rurseeschifffahrt auf der Lux-Werft in Niederkassel-Mondorf. Am 2. März wurde das Schiff nach einem mehrtägigen Schwertransport in Einruhr eingewässert. Der erste Kontakt mit dem nassen Element war eine ganz besondere Herausforderung, lag doch zu diesem Zeitpunkt der Obersee noch unter einer dicken Eisschicht. Der Termin für Besichtigung der St. Nikolaus findet am Mittwoch, 18. April, 9 Uhr, an der Anlegestelle in Simmerath-Einruhr statt.

Termin: 18. April, 9 Uhr Ort: Einruhr

Leistungen: • Schiffsbesichtigung mit dem Kapitän und eventuell kleine Runde

Bewerbung: Schriftlich bis 28.03. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Nikolaus“,

Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 14.