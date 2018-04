Die prächtigen Gärten des Königs entdecken

Nur wenige Tage im Jahr öffnet die belgische Königsfamilie ihre prächtigen Gewächshäuser und Gärten am Schloss von Laeken für die Öffentlichkeit. Aboplus nimmt auf vielfältigen Wunsch die seltene Gelegenheit auch in diesem Jahr wieder wahr und lädt Sie zu Tagesfahrten an verschiedenen Terminen nach Laeken und Brüssel ein.

Nach der Busanreise ab Düren und Aachen beginnt der Tag mit einer kleinen Stadtrundfahrt und einem kurzen geführten Rundgang durch die historische Brüsseler Innenstadt. Wo aktuelle europäische Politik auf historische belgische Tradition trifft, gibt es viel zu entdecken. Die Reiseleitung zeigt Ihnen die schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten rund um den Grand Place. So zum Beispiel das gotische Rathaus am „Grote Markt“ und die vielen bekannten Zunfthäuser mit ihren goldenen Giebelspitzen. Gegen Mittag erwartet Sie ein dreigängiges Mittagsmenü in einem zentral gelegenen Restaurant. Im Anschluss geht es nach Laeken. Die majestätische Parkanlage mit ihren Passagen, Blumenteppichen und dem spektakulären Wintergarten wirkt wie eine eigene gläserne Stadt. Als Liebhaber exotischer Pflanzen erteilte König Leopold II. im 19. Jahrhundert dem Architekten Alphonse Balat den Auftrag, das über vier Hektar große Areal zu gestalten. Entstanden ist ein Palast aus Glas und Stahl mit zahlreichen Galerien, Pavillons und sieben Gewächshäusern. Die Pflanzensammlung gilt heute nicht ohne Grund als eine der herausragendsten in Europa: Schlendern Sie durch den Palmengarten, vorbei an Orangerie und durch die Azaleen-Galerie und bewundern Sie die Vielzahl am exotischen Pflanzen, die zu dieser Jahreszeit in voller Blüte stehen.

Nach dem Besuch der botanischen Gärten machen wir noch einen kleinen Fotostopp am berühmten Atomium, bevor die Rückfahrt nach Aachen bzw. Düren angetreten wird.

AboTour

Termine: 02./03./04. Mai 2018

Abfahrt: ab Düren 7 Uhr, Aachen um 7.30 Uhr

Leistungen: • Fahrt im komfortablen Fernreisebus

• Stadtspaziergang

• 3-Gang Mittagessen und 1 Getränk

• Eintritt in die königlichen Gärten

• Reiseleitung

(Kurzfristige Programmänderung vorbehalten)

Preis: 69,- € p.P. (für Abonnenten)

89,- € p.P. (für Nicht-Abonennten)

Infos und Buchung beim Veranstalter:UNIVERS Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Str.17, 51149 Köln, Tel. 02203/20332-41.

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.