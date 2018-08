Die Musical-Metropole Hamburg entdecken

Aboplus nimmt Sie mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Kurzreise nach Hamburg. Vom 26. bis zum 28. Oktober 2018 lernen Sie die Musical- und Hafenmetropole von ihrer schönsten Seite kennen.

Am 26. Oktober starten Sie und lernen nach Ihrer Anreise mit dem komfortablen Reisebus auf einer geführten Tour sie berühmte Speicherstadt und die Elbphilharmonie kennen. Der Abend klingt bei einem dreigängigen Essen in einem Hamburger Brauhaus aus. Sie sind im Adina Apartmenthotel untergebracht.

Menü mit drei Gängen

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten Sie voller Elan am 27. Oktober in den Tag. Zunächst erleben Sie die Vorzüge von Hamburgs Szene- und Kultviertel St. Pauli. Der Nachmittag steht für eine Shoppingtour zur freien Verfügung, ehe es abends in das Stage-Operettenhaus geht, wo Sie Karten für die exklusive Preview von „GHOST – Das Musical“ haben.

Der Sonntag, 28. Oktober, beginnt – wenn Sie es wünschen – frühmorgens mit einem Abstecher zum Hamburger Fischmarkt. Im Anschluss erfolgt eine Hafenrundfahrt und ein kurzer Abstecher zum bekannten „Schellfischposten“, ehe es im Laufe des Tages auf die Heimreise nach Aachen und Düren geht.

Abotour

Termin:

26. bis 28. Oktober 2018

Leistungen:

• Fahrt im komfortablen Reisebus von/bis Aachen und Düren

• 2 Übernachtungen im Adina Apartmenthotel (inkl. Frühstücksbuffet)

• Spaziergang durch die Speicherstadt, HafenCity und öffentl. Bereiche der Elbphilharmonie mit dem St. Pauli Nachtwächter

• 3-Gänge-Abendessen in einem Hamburger Brauhaus

• Führung durch das St. Pauli-Museum und Empfang mit Schnaps

• Geführter Spaziergang durch St. Pauli

• Musical-Karte für die Preview von „GHOST — Das Musical“ im Stage-Operettenhaus, Pk3

• Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen

• Möglichkeit zum Besuch des Fischmarkts und des Schellfischpostens

Preis:

449,- € p.P. im DZ.

569,- € p.P. im EZ.

(jeweils nur Abonnenten)

Beratung und Buchung:

M-tours Live Reisen GmbH, Tel. 0941/2970814,

E-Mail: info@m-tours-live.de (Mo.-Do. 9.00-12.30 u. 13.30-17.00 Uhr, Fr. 9.00-12.30 u. 13.00-16.00 Uhr)

Begrenztes Kontingent.