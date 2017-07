Die Logistikwelt von QVC erkunden

Das Logistikzentrum von QVC, dem digitalen Handelsunternehmen mit starker TV-Verkaufsplattform, liegt im Industriegebiet von Hückelhoven-Baal im Kreis Heinsberg.

Es gilt als eines der innovativsten im europäischen Versandhandel. Mit Hilfe modernster Technologien und vollautomatischer Abläufe bearbeiten rund 1 200 Mitarbeiter die Kundenbestellungen – und das mit großer Effizienz. Täglich werden bei QVC im Schnitt rund 41 500 Pakete auf den Weg gebracht – zu Kunden in ganz Deutschland, aber auch zu Käufern in Österreich und Frankreich. Macht in der Summe rund 15 Millionen Pakete im Jahr. Das Distributionszentrum steht für weitere beeindruckende Zahlen: 15 000 Meter lang ist die gesamte installierte Förderstrecke, die gesamte Bruttogeschoss-Fläche beträgt mehr als 100 000 Quadratmeter, das imposante Hochregallager hat eine Höhe von 37 Metern. Die Abonnenten werden bei ihrem Besuch im QVC-Logistikzentrum viel Wissenswertes über das Unternehmen und über die Logistikprozesse erfahren – von Dr. Thomas Lindemann, Vice President Customer Logistics Europe & Asia und der führende Kopf am Standort Hückelhoven. Anschließend werden sie bei einem Rundgang viele interessante Einblicke in die spannende Logistikwelt von QVC erhalten. Allerdings sollte beachtet werden: Dieser Rundgang erfordert durchaus etwas Sportlichkeit und ist nicht barrierefrei.

Hückelhoven

Termin: 17. August 2017, 14 Uhr

Ort: QVC-Logistikzentrum in Hückelhoven-Baal

Leistungen:

• Präsentation des Unternehmens

• Führung durch das Logistikzentrum

Bewerbung: Schriftlich bis 26.07. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „QVC“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 31. Eigene An- und Abreise.