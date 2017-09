Die Leistung steigern

Jeder von uns besitzt von Geburt an 100 Milliarden Gehirnzellen und jeder von uns nutzt sie im Alltag anders. Dabei gelingt es niemandem auch nur annährend, den riesigen Pool an koordinativen und kognitiven Möglichkeiten auszuschöpfen.

Durch seine komplexe und einzigartige Trainingsform stellt Life Kinetik® unser Gehirn immer wieder vor neue Herausforderungen und fördert so in vielerlei Hinsicht unser „schlummerndes“ geistiges Potenzial. Dieses Potenzial möchte Horst Lutz in seinem Vortrag am 19. September um 19 Uhr im Kasino des Zeitungsverlags fördern. Dort stellt der Diplom-Sportlehrer, Trainer und Dozent sein Buch „Life Kinetike_SRTm – Bewegung macht Hirn“ aus dem Meyer & Meyer Verlag unseren Abonnenten vor. Life Kinetik® bedeutet spielerisches Gehirntraining, das Spaß macht und schnell zu überraschenden positiven Ergebnissen führt. Durch spezielle Übungen können Wahrnehmung, Koordination und kognitive Fähigkeiten getestet werden. Leistungen in Schule und Job lassen sich steigern, demenzielle Symptome verlangsamen und das Burn-out-Risiko reduzieren.

Fachvortrag

Termin: 21. September 2017, 19 Uhr

Ort: Zeitungsverlag Aachen, Kasino, Dresdener Str. 3

Leistungen: • Fachvortrag von Horst Lutz mit kleinen Übungen

• Fragerunde

• Pro Paar: ein Buch „Life Kinetik® –Bewegung macht Hirn“

Bewerbung: Schriftlich bis 06.09. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Life Kinetik®“,Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 37.