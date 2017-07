Die Heimat der Wissenschaft erforschen

Auch wenn sich die Eröffnung erheblich verzögert hat – das Resultat kann sich wahrlich sehen lassen.

Das Hörsaalzentrum C.A.R.L (Central Auditorium for Research and Learning) der RWTH Aachen ist in vielerlei Hinsicht ein Bau der Superlative. Auf rund 14 000 Quadratmetern Fläche stehen elf Hörsäle, 16 Seminarräume, eine Pausenhalle mit Café sowie Flächen für die Physiksammlung, Lager und Arbeitsbereiche zur Verfügung. Vier Fachwerkträger aus Stahl mit einer Gesamtlänge von jeweils 56 Metern sind quer über das Gebäude gespannt. Sie tragen nicht nur das Dach der beiden größten Hörsäle, sondern auch die Seminarräume im zweiten Obergeschoss sowie die Lüftungs- und Kälteanlagen. 1 000 und 800 Sitzplätze bieten die beiden größten Hörsäle in dem neuen Gebäude an der Schnittstelle zwischen den Campus-Bereichen Mitte und West. Die Architektur stammt von dem dänischen Büro „schmidt hammer lassen architects“ aus Aarhus. Rund 45 Millionen Euro aus dem Hochschulmodernisierungsprogramm des Landes investierte der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) als Bauherr in den mehrgeschossigen Neubau. Bei der Aboplus-Führung erhalten Sie einen Einblick in diese Welt des Lehrens und Lernens und können auch einen Blick hinter manche Türe werfen, die Nicht-Studierenden verschlossen bleibt.

Aachen

Termin: 22. August, 16 Uhr

Ort: Hörsaalzentrum C.A.R.L

Leistungen:

• Führung durch Dipl.-Kaufmann Jörg Walbeck

Bewerbung: Schriftlich bis 26.07.

(Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „CARL“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 31.Eigene An- und Abreise.