Die Heimat der großen Schiffe kennenlernen

Die 1795 gegründete Meyer-Werft in Papenburg beherbergt eine der modernsten Anlagen im Schiffbau weltweit, fertigt exklusive Luxusliner für bekannte Kreuzfahrtlinien und genießt einen exzellenten Ruf. Im Jahr 2015 wurde in der Werft ein neu gestaltetes Besucherzentrum eröffnet. Erleben Sie dort die Faszination Schiffbau in multimedialen Inszenierungen, Original-Bauteilen und natürlich während der Bauarbeiten an den Ozeanriesen.