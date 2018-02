Die Heimat der großen „Pötte“

Die Kreuzfahrtschiffe „AIDA“ oder „Disney Cruise Line“ sind weltbekannt, doch wo werden die Ozeanriesen eigentlich gebaut? Nicht fern überm großen Teich, sondern quasi vor der Haustür: in Papenburg an der Ems! Und genau dort hin geht, umsteigefrei, unsere Abotour im nostalgischen 1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD.

Im beschaulichen Emsland erleben Sie Schiffbau der Superlative. Während der Fahrt wird in den Speisewagen für das leibliche Wohl bestens gesorgt, und im Aussichtswagen mit Glaskanzel eröffnen sich ganz neue Blicke auf die vorbeiziehende Landschaft. Die 1795 gegründete Meyer-Werft in Papenburg beherbergt eine der innovativsten Anlagen im Schiffbau weltweit, fertigt exklusive Luxusliner für bekannte Kreuzfahrtlinien und genießt einen exzellenten Ruf. Im modern gestalteten Besucherzentrum erwarten Sie multimediale Inszenierungen, Original-Bauteile und natürlich spannende Einblicke während der Bauarbeiten an den Ozeanriesen.

Derzeit entsteht in der Papenburger Werft das neue Schiff der nächsten AIDA-Generation, die „AIDAnova“.

Abotour

Termin: Donnerstag, 5. April 2018

Abfahrt: Düren Hbf (7.24 Uhr), Eschweiler Hbf (7.37 Uhr), Stolberg (Rh.) Hbf (7.43 Uhr), AC Hbf (7.54 Uhr), Ankunft: Papenburg (12.25)

Leistungen: • An- und Abreise im nostalgischen

1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEIN- -GOLD mit Aussichts-, Club- und Speisewagen

• Sitzplatzreservierung

• Besichtigung der Meyer-Werft inkl. Bustransfer

• ca. 5 Std. Aufenthalt in Papenburg

• AKE-Reiseleitung

Preis: 129,- € p.P. (für Abonnenten)

139,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: AKE-Eisenbahntouristik, Kasselburger Weg 16, 54568 Gerolstein,

Tel. 06591-94998700

Bitte Aboplus-Karte bereithalten