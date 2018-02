Die ganze Kraft der Sonne

Energie hautnah erleben: Das geht am Samstag, 17. März im ganz großen Stil. Denn die EWV Energie- und Wasser-Versorgung und die n.s.w. energy GmbH laden als Betreiber des größten Solarparks NRW unsere Leser zu einer exklusiven Tour ein.

Denn normalerweise sind die insgesamt 57 000 Solarmodule auf dem weitläufigen Gelände der Nivelsteiner Sandwerke in Herzogenrath nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Für unsere Leser gibt es eine Ausnahme und damit die Chance, sich von den gewaltigen Abmessungen beeindrucken zu lassen. So spannen sich die insgesamt zwei Bauabschnitte des Solarparks Herzogenrath auf eine Fläche von mehr als 15 Fußballfeldern. Zum Vergleich: Eine Anlage für ein Einfamilienhaus verfügt im Mittel über zehn bis 15 Solarmodule – Der Solarpark besteht aus 57 000 Solarmodulen. Bis zu 4 500 Haushalte können rein rechnerisch durch die gelieferten 14 Megawatt reinen Ökostroms aus der Anlage versorgt werden. Was dahintersteckt, wie viel Energie in Planung, Bau und Betrieb geflossen sind und fließen, erklärt der zuständige EWV-Experte Dr. Matthias Betsch. Exklusiv für die Leser unserer Zeitung bietet er die interessante Tour an, bei der es zunächst mit geländegängigen Fahrzeugen mitten hinein in die Sandwerke geht. Fotoapparate sind von Vorteil, damit sich der Schnappschuss im Solarpark auch richtig in Szene setzen lässt. Festes Schuhwerk, besser noch Wander- oder Arbeitsschuhe sind empfohlen, Helme sind auf dem Gelände obligatorisch und werden gestellt. Dr. Betsch, der auf der technischen Seite hinter der Planung, dem Bau und dem Betrieb steht, kann dann mitten in den Solarfeldern aus dem Nähkästchen plaudern. Beispielsweise vom Bau der Erweiterung, bei dem – trotz schlechten Witterungsbedingungen – die Arbeit wie am Schnürchen lief oder auch vom spannenden Moment der ersten Inbetriebnahme. Das sind die Geschichten, die längst zur Geschichte des Solarparks Herzogenrath gehören.

Herzogenrath

Termin: 17. März 2018, 10 Uhr oder 11.30

Ort: Solarpark Herzogenrath

Leistungen: • Führung durch den Solarpark

Bewerbung: Schriftlich bis 28.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Solarpark“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 10.