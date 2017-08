Der Weinbau wird seit Anfang des 11. Jahrhunderts an der Rur urkundlich bezeugt. Mit der letzten Ernte 1911 wurde er in Obermaubach eingestellt.

Seit der Errichtung des Weinlehrpfades 1991 ließ die Arbeitsgemeinschaft Obermaubach die Geschichte des Weinanbaus wieder aufleben und feierte im Jahr 1993 ihr erstes Weinfest. Mit Ausnahme des Kelterns managen die Obermaubacher Hobbywinzer den Weinbau komplett eigenständig. Für eine begrenzte Anzahl Abonnenten bieten wir einen Spaziergang mit dem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Obermaubach, Ludwig Schnitzler, zum Lehrweinberg an. Der kurze (ca. 3 km lange) aber steile Weg wird mit Erklärungen zum Weinanbau belohnt. So erhalten Sie exklusive Einblicke in die Arbeit der Winzer. Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot limitiert ist und wir gegebenfalls die Plätze auslosen müssen. Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir zusätzlich zu der bereits ausgebuchten Tour um 11 Uhr noch eine weitere Wanderung um 14 Uhr an. Seien Sie also schnell und sichern Sie sich noch einen der letzten heiß begehrten Plätze für diese Tour.

Exklusiv

Termin: Sonntag, 17. September

Start- und Zielpunkt: Am Infostand des Zeitungsverlags Aachen, links neben Café Flink, Obermaubach, 14 Uhr

Leistungen: • Spaziergang und Erklärungen von Ludwig Schnitzler

Anmeldung: • Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Post: Zeitungsverlag Aachen (Datum des Poststempels) GmbH, Stichwort: Weinberg

Postfach 500 110, 52085 Aachen, schriftlich unter Angabe der Kundennummer, Name, Adresse sowie Personenanzahl (pro Aboplus-Karte max. 2 Pers.)

Begrenztes Kontingent. Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben mit allen Infos ca. 2 Wochen vor dem Wandertag.