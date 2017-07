Des Rätsels Lösung

Diese originelle GPS-Rallye führt durch einen zauberhaften Märchenwald, wo so einiges „aus den Fugen geraten ist“.

Ausgestattet mit moderner Satellitennavigation gilt es, ungewöhnliche Begegnungen mit den „Bewohnern“ des Märchenwalds zu meistern und knifflige Rätsel zu entschlüsseln. Mit einer Prise Cleverness und den richtigen Koordinaten wird sich hoffentlich auch wieder ein Weg hinaus aus der Fantasywelt finden. Wenn es dabei auch noch gelingt, dem Froschkönig seine Krone wieder zu beschaffen, winkt eine angemessene Belohnung für die Finder. Diese Aktion wird von „Natur bewegt Dich“ (NabeDi) angeboten und von der Rursee-Touristik GmbH unterstützt. Sie findet am Freitag, 25. August, von 14 bis circa 17 Uhr in Woffelsbach statt. Sie richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren, jüngere Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen und sollten mindestens acht Jahre alt sein. Treffpunkt ist das NabeDi-Camp, in Simmerath-Woffelsbach. Direkt am NabeDi-Camp befindet sich eine öffentliche Badestelle und eine Liegewiese. Es bietet sich also an, schon früher zu kommen und den ganzen Tag in Woffelsbach zu verbringen.

Woffelsbach

Termin: 25. August, ab 14 Uhr

Ort: NabeDi-Camp, Simmerath-Woffelsbach

Leistungen: GPS-Rallye

Bewerbung: Schriftlich bis 26.07. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Alter und Personenanzahl und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Rallye“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begr. Kontingent. Benachr. in der KW 31. Eigene An- und Abreise. Teilnahme für Kinder ab 14 Jahren (ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen).