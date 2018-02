Der Werkstoff auf dem Schlagzeilen stehen

Insgesamt 1800 Quadratmeter Ausstellungsfläche, ein großes Foyer, eine Bibliothek und die Papierwerkstatt: Das Dürener Papiermuseum wird für rund 3,4 Millionen Euro komplett saniert und bekommt auch ein völlig neues Museumskonzept.

Die Wieder-Eröffnung ist für den Sommer dieses Jahres geplant. Im Rahmen einer exklusiven Führung können 30 Leserinnen und Leser unserer Zeitung das Papiermuseum schon jetzt, also einige Monate, bevor es für die Öffentlichkeit zugänglich wird, besichtigen und sich einen Eindruck von den Arbeiten machen. Helmut Harperscheidt, Gebäudemanager der Stadt Düren, wird die Führung leiten. „Der Innenausbau des Museums“, sagt Haperscheidt, „ist schon sehr weit fortgeschritten. Ich denke, dass wir im März damit schon fast fertig sein werden.“ Selbstverständlich wird im Rahmen unserer Aboplus-Führung auch das neue Museumskonzept vorgestellt – und das hält viele Überraschungen parat. Der Werkstoff Papier soll sinnlich erlebbar werden. So bekommen die Besucher statt Tablet oder Audioguide ein Buch, das durch die Ausstellung führt und zugleich als Erinnerung bleibt. Selbstverständlich soll auch der Bau mit der inhaltlichen Formensprache korrespondieren: So wird beispielsweise die Museumsfassade mit „Wasserzeichen“ versehen, die je nach Lichteinfall sichtbar werden. Zudem erinnert die Außenhülle an gefaltetes Papier – aber davon können sich die Teilnehmer der Führung am besten selbst überzeugen.

Düren

Termin: 22. März 2018, nachmittags

Ort: Papiermuseum Düren, Wallstraße 2-8

Leistungen: • Führung durch das Museum

Bewerbung: Schriftlich bis 28.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Papier“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Hinweis: Die Führung durch das Museum ist nicht barrierefrei!

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 10.