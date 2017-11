Der Selfkantdom – Heinsbergs Wahrzeichen

Der Ursprung der Pfarrkirche St. Gangolf, die von der Bevölkerung des Kreises Heinsberg als „Selfkantdom“ bezeichnet wird, liegt bereits in den Jahren 1127/1128.

Damals allerdings wurde der Vorläufer des heutigen Gotteshauses noch als schlichte Holzkirche erbaut. Erst im Jahr 1180 entstand der erste Steinbau, dessen Reste noch heute Bestandteil der Krypta sind. Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert. Schuld daran ist sicherlich vor allem die Zerstörung großer Teile der Kirche im Bombenhagel vom 16. November des Jahres 1944. Nur ein Jahr später machte dann ein Sturm dem Turm endgültig den Garaus. Bis zum Jahre 2005 war er nur mit einer Kuppel versehen, ehe die heutige, weithin sichtbare Turmspitze ihm sein neues Gesicht gab – 83 Meter hoch. Propst Markus Bruns wird seinen Gästen in einer etwa eineinhalbstündigen Führung einige spannende Details des „Selfkantdoms“ näherbringen. So zum Beispiel die Taufkapelle, die Fenster im Kirchenschiff oder den Chorraum mit Altar, Ambo und Kreuz. Auch einige Figuren im Kircheninneren haben besondere Aufmerksamkeit verdient, ebenso der Kreuzweg des Künstlers Gereon Heil oder das bronzene Portal, das die Geschichte der Herren von Heinsberg darstellt. Eine Orgel, die erklingen soll, darf natürlich auch nicht fehlen. Und vielleicht ist sogar noch ein Abstecher in die Kasematten oder auf den Glockenturm möglich.

Heinsberg

Termin: 11. Dezember 2017, nachmittags

Leistungen: • Führung mit Propst Markus Bruns

Bewerbung: Schriftlich bis 29.11. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Selfkantdom“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanz. (max. 2 Pers. pro Bewerbung)

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 49. Eigene An- und Abreise.