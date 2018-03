Der Duft von Kaffee

Zeitung und Kaffee passen zusammen wie Aachen und Kaiser Karl. Was liegt da für Aboplus näher, als ein Seminar rund um die wertvollen Bohnen zu veranstalten, die zu den wichtigsten Handelsgütern auf der Welt gehören.

Und wo könnten wir das besser tun als in der ältesten Kaffeerösterei Deutschlands. Die Wurzeln des Aachener Unternehmens „Plum´s Kaffee“ gehen auf das Jahr 1820 zurück. Mittlerweile sind drei Generationen im Familienbetrieb beschäftigt. Unser kleiner Kurs bietet den Teilnehmern die Gelegenheit, den Weg von der grünen, neutralen Bohne zum aromatischen Genussmittel kennen zu lernen. Bei Plum´s Kaffee wird der Rohkaffee per Langzeitröstung aufbereitet. Hierbei verliert er ca. 20 Gewicht und die Bohne wird etwa ein Drittel größer. Neben dem Röstvorgang und der Produktionsbesichtigung wird es natürlich auch einen praktischen Teil geben. Es darf geschäumt, getampert, geschlürft und verkostet werden. Wer schon einmal den Unterschied zwischen Arabica und Robustabohnen schmecken, oder ein „Latte Art“-Herz in den Cappuccino zaubern wollte, ist hier richtig. Mit einem kleinen „Goodybag“ im Gepäck und viel theoretischem und praktischem Baristawissen endet der ca. zweistündige Kurs.

Seminar

Termine: 10. oder 11. April 2018, 10 bis 12 Uhr

Ort: Plum´s Kaffee, Hammerweg 4, 52074 Aachen

Leistungen:

• Einführung in die Welt des Kaffees

• Besichtigung der Rösterei, des Röstvorgangs und der Produktionsräume

• Verkostung von verschiedenen Kaffeespezialitäten (Espressosorten und Filterkaffees)

• 1 Geschenkpaket

Bewerbung:

Schriftlich bis 14.03. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Kaffee“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer sowie Wunschtermin

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 12. Eigene An- und Abreise.