Der „blaue Engel“ erobert Aachen

Eine Künstlerin wie sie haben Film und Bühne nie zuvor und danach erlebt: Marlene Dietrich (1901-1992). Sie wurde zu einer Ikone ihres Jahrhunderts, die als Schauspielerin wie Sängerin das Publikum in ihren Bann zog. Das Theater-Spezial „Marlene“ des DAS DA Theaters Aachen gibt Einsichten in das ungewöhnliche Leben einer besonderen Frau. Aboplus holt diese faszinierende Vorstellung in den Zeitungsverlag. Freuen Sie sich auf einen exklusiven Abend und erleben Sie die schönsten Lieder von Marlene Dietrich, die von Anja Mathar gespielt wird. Sie wird von dem Pianisten Christoph Eisenburger begleitet.

Internationalen Ruhm erlangt

Marlene Dietrich ist eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die auch international Ruhm erlangten. Das American Film Institute wählte sie 1999 unter die 25 größten weiblichen Leinwandlegenden aller Zeiten.

Marlene Dietrich begann ihre Karriere als Schauspielerin am Theater und in Stummfilmen der Goldenen Zwanziger in Berlin. Der Aufstieg zur internationalen Künstlerin gelang ihr 1930 mit der Hauptrolle in dem Film „Der blaue Engel“ von Regisseur Josef von Sternberg.

Mit ihm ging sie Anfang der 1930er Jahre nach Hollywood, wo sie von Paramount unter Vertrag genommen wurde. An der Seite von Gary Cooper drehte sie das Drama „Marokko“ (1930), für das sie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin erhielt. Mit Filmen wie „Shanghai-Express“ (1932) und „Der große Bluff“ (1939) etablierte sie sich als erster deutscher Filmstar in Hollywood. Während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland weigerte sich die Schauspielerin, die NS-Propaganda zu unterstützen. Stattdessen engagierte sie sich im Zweiten Weltkrieg bei der US-amerikanischen Truppenbetreuung, indem sie für die Soldaten sang und Verwundete in Lazaretten besuchte. 1947 verlieh ihr US-Präsident Harry S. Truman die Freiheitsmedaille.

Ab den 1950er Jahren stand Dietrich überwiegend als Sängerin auf der Bühne. Zu ihren berühmtesten, auch international erfolgreichen Liedern zählen „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Lili Marleen“ und „Sag mir, wo die Blumen sind“. „Marlene“ erzählt vom Leben, von den Filmen und Songs dieser deutsch-amerikanischen Legende. Zwischen den Liedvorträgen beantwortet Marlene Fragen zu ihrem ereignisreichen Leben.

