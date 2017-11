Der besondere Rückblick auf das Jahr

Haben Sie am 10. Januar schon etwas vor? Wir hätten da was im Angebot. Bereits zum siebten Mal findet dann unsere „Menschen“-Gala statt.

Die Veranstaltung ist inzwischen eine feste Institution und blickt zurück auf das, was 2017 in der Welt, dem Land und der Region passiert ist. Dabei empfangen unsere Moderatoren Bernd Mathieu, Chefredakteur unserer Zeitung, sowie Amien Idries, Chef vom Dienst, viele spannende Gäste, die hier bei uns für Schlagzeilen gesorgt haben.

Ein Blick auf das zurückliegende Jahr muss sich natürlich mit der NRW-Landtagswahl im Mai sowie der Bundestagswahl beschäftigen, weil dort zwei Politiker aus unserer Region in herausragenden Rollen aktiv waren. Der neue NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann auf einen deutlichen Wahlsieg zurückblicken, Martin Schulz hingegen konnte seine SPD-Kanzlerkandidatur trotz anfänglicher Euphorie nicht zum Erfolg führen. Niemand weiß derzeit, wie sich die Regierungsbildung in Berlin entwickeln wird, auf unserer Bühne werden Laschet und Schulz aber gemeinsamen über Erfolg, Misserfolg und vielleicht doch über eine große Koalition reden.

Obwohl ungerade Jahre meist auf sportliche Magerkost hindeuten, war auch 2017 auf das regionale Topereignis, den CHIO, natürlich Verlass. Und bei König Fußball gibt es auch ohne WM und EM immer Gesprächsstoff. Etwa wegen des neuen Videobeweises, der die Gemüter erregt. DFB-Präsident Reinhard Grindel wird sicherlich auch dazu Stellung beziehen, wenn er als Schirmherr unserer Sportlerwahl die regionalen Sportler des Jahres 2017 sowie den Träger des Egidius-Braun-Preises ehrt. Und dann steht 2018 ja auch noch ein nicht ganz unwichtiges Fußball-Turnier in Russland an, bei dem das DFB-Team den WM-Titel verteidigen will. Wir werden Grindel natürlich auch zu den Titelchancen von Jogi Löws Team befragen.



Das regionale Topthema war 2017 zweifelsohne der Protest gegen den Tagebau. Braunkohlegegner demonstrierten gegen die Rodung des Hambacher Forstes, manche von ihnen übertraten Gesetze und stürmten den Tagebau. Auf der anderen Seite steht der Energiekonzern RWE, der sich Profit erhofft und für Arbeitsplätze sorgt. Irgendwo dazwischen dann noch die Polizei. Wir werden bei unserer Gala mit den Beteiligten reden.

Gut reden kann man auf jeden Fall mit Bernhard Paul. Das Zirkus-Urgestein hat in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefeiert, die große 40-Jahre-Jubiläumstournee seines Circus Roncalli fortgesetzt und wird sich mit der Eröffnung seines eigenen Museums in Köln demnächst einen Lebenstraum erfüllen. Klar ist: Bernhard Paul wird einiges auf unserer Bühne zu erzählen haben.

Den musikalischen Rahmen setzt traditionell unsere Gala-Band unter der Leitung von Heribert Leuchter, der auch ein Comeback der besonderen Art begleiten wird. Detlef Malinkewitz aus Baesweiler machte als L-Viz Mitte der 90er Jahre Furore und will nun mit einem Soloalbum musikalisch wieder angreifen. Hinzu kommen all die kleinen Geschichten aus der Region, die uns in diesem Jahr haben staunen, lachen, manchmal sogar weinen lassen.



