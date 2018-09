Alexander Müller ist der Überzeugung, dass wir auf Grund der digitalen Revolution und dem exponentiellen Innovationswachstum in einer epochalen Zeit leben, dessen Auswirkungen wir noch nicht erahnen. Mit Begeisterung blickt er auf die aktuellen und zukünftigen Chancen. In seinem Vortrag gibt er Einblicke in neueste Innovationen und erklärt die technischen Treiber dieser digitalen Revolution. Er macht die Herausforderung für jedes Individuum und Unternehmen deutlich und gibt Tipps wie man den Wandel positiv für sich gestalten kann.