Das schwarze Gold von Sophia-Jacoba

Steinkohleförderung in Deutschland wird mit diesem Jahr Geschichte. Da rücken auch die früheren Zechen unserer Region einmal mehr in den Blickpunkt, insbesondere Sophia-Jacoba (SJ) in Hückelhoven – einst Europas modernstes Bergwerk. Auf den Tag genau heute vor 21 Jahren wurde die letzte Anthrazit-Kohle gefördert.

Der jahrelange Kampf der Kumpel für ihre Zeche mit der spektakulären Untertage-Sitzstreik 1991 sorgte bundesweit für Aufsehen. In Hückelhoven wird aber die Erinnerung nicht nur an diese Zeit, sondern an die gesamte Geschichte Sophia-Jacobas, von den Anfängen 1914 bis zum Ende 1997, bewahrt.

Möglich macht dies der Förderverein „Schacht 3“. Treffpunkt zur Exkursion in die Welt der Steinkohle ist für Abonnenten unserer Zeitung der weithin sichtbare Förderturm an Schacht 3. Auch wenn das Gerüst saniert werden muss und deshalb derzeit nicht erklommen werden kann, warten im Besucherbergwerk mit Schachthalle, Maschinenhaus und vor allem mit dem Barbarastollen überaus interessante und lehrreiche Stationen auf die Besucher. Ein Kurzfilm führt die Besucher in die Geschichte der Zeche ein. Im Maschinenhaus ist unter anderem das große Antriebsrad für den Förderkorb zu sehen, der die Bergleute einst unter Tage brachte. In der Schachthalle steht der letzte Förderwagen aus dem Jahr 1997. Der Barbarastollen ist einem Stollen unter Tage nachempfunden: Maschinen und Arbeitsgeräte zeigen, wie die Kohle früher abgebaut wurde.

Und nicht zuletzt werden natürlich die Schilderungen von Detlef Stab, der früher stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei SJ un dheutigen Fördervereinsvorsitzendem war, einen authentischen Eindruck von der Zeit der Kohle in Hückelhoven vermitteln.

Hückelhoven

Termin: Mittwoch, 18. April, nachmittags

Ort: Hückelhoven, Schacht 3

Leistungen: • Führung durch das Besucherbergwerk

Bewerbung: Schriftlich bis 28.03. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Sophia Jacoba“, Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 14.