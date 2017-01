Das Gewicht in den Griff kriegen

Endlich abnehmen – doch Diäten und Konzepte sind gescheitert. Um Ihr Körpergewicht nachhaltig zu reduzieren, ist die Kombination aus gesunder Ernährung und gezielter Bewegung sinnvoll. Häufigkeit und Intensität der Bewegung müssen gut abgestimmt und die Ernährung ausgewogen und klar definiert sein, damit Sie nicht unnötig verzichten oder zuviel trainieren müssen. Der langjährige Aboplus-Partner MedAix hat passende Konzepte entwickelt, wie Sie mit Spaß und Motivation Ihre Ziele erreichen können.

Das Gewichtsmanagement ist ein Individualprogramm, das sich an Personen richtet, die 3 bis 10 kg abnehmen möchten. Die Ernährungs- und Trainingspläne werden individuell auf Grundlage einer Spiroergometrie (Messung des Energieumsatzes) erstellt. Der Start ist jederzeit möglich.



Der GEBA-Kurs ist für übergewichtige Personen geeignet, die einen BMI von 25 und mehr haben. Der Kurs beinhaltet einen Ernährungs- und einen Trainingsteil und findet in homogenen Kleingruppen statt, die zur Motivationssteigerung förderlich sind. Ein Polar Fitness Tracker A300 ist inklusive und unterstützt dieses Konzept. Sie werden von den Spezialisten vom MedAix-Team betreut. Kurs-Dauer: jeweils 16 Einheiten



Gewichtsmanagement

Personen, die 3-10 kg abnehmen möchten



Termin: individuelle Einzeltermine

nach persönlicher Absprache

(kein Gruppentraining)

Leistungen: • Alle Trainingsmöglichkeiten bei MedAix für drei Monate • Stoffwechselanalyse durch Spiroergometrie • Individuelle

Trainingsplanung • Motivation durch regelmäßige Trainings- und Gewichtskontrollen • Ernährungstipps/individueller Ernährungsplan



Preis: 399,- € p.P. (Abonnenten)

regulär 449,- €

Anmeldung: Enrico Fröhlich

Tel.: 0241-4019605

E-Mail: leistungsdiagnostik@medaix.de



www.medaix.de/gewichtsmanagement



GEBA-Kurs: Gesund Ernähren Bewegt Abnehmen

Personen mit BMI von 25 und höher



Termine: • dienstags und donnerstags 19 Uhr (Simmerath)

• montags und donnerstags 19 Uhr (Laurensberg)



Kursdauer: 30.01.- 27.03.2017

Info-Veranstaltung

• Simmerath: 23. Januar 2017, 19 Uhr

• Laurensberg: 23. Januar 2017, 20 Uhr

Leistungen: • angeleitetes, gesundheitsorientiertes Training in Kleingruppen • prof. Beratung durch Fachärztin für Ernährung • persönliche Betreuung • Activity Tracker Polar A300 • BodyAge-Messungen



: 349,- € p.P. (Abonnenten)regulär 399,- €: Denise BroichhausenTel.: 0241-18944670Anmeldung: www.medaix.de/ernährung/anmeldung