DAS DA THEATER: „Viel Lärm um nichts“

William Shakespeares Komödienklassiker „Viel Lärm um nichts“ aus dem Jahr 1600 schildert wunderbar grotesk und mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare.

Die großartigen Auseinandersetzungen und boshaften Dialoge über Freundschaft, Liebe und Ehe suchen in der Weltliteratur ihresgleichen. In dieser Inszenierung wird die Handlung in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts auf einen amerikanischen Jahrmarkt verlegt. In einer Gesellschaft mit klassischer Rollenverteilung und engem Moralkodex bekommt das Spiel zwischen den Geschlechtern eine spannende Brisanz. Ein rasantes Spiel um Liebe und Intrigen, changierend zwischen Heiterkeit und Ernst, entwickelt sich unter freiem Himmel im malerischen Innenhof der Burg Frankenberg. Shakespeare „at his best“ – frisch, frech, romantisch, voller Humor und Lebenslust. Die Open-Air-Aufführungen des DAS DA THEATER finden seit 1991 auf der Burg Frankenberg statt. Unsere Abonnenten haben die Möglichkeit, Karten für die Shakespeare-Komödie „Viel Lärm um nichts“ zum Sonderpreis von 25,- € für eine exklusive Vorpremiere zu erwerben. Im Anschluss können die Leserinnen und Leser noch mit den Künstlern sprechen.

Vorpremiere

Termin: 15. Juni 2018, ab 21 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr)

Ort: Burg Frankenberg Aachen

Leistungen: • Exklusive Vorpremiere mit Künstlergespräch

Preis: 25,- € p.P. (nur Abonnenten/ max. 4 Tickets pro Aboplus-Karte)

Ticketsausschließlich erhältlich im Theaterbüro: Liebigstr. 9, Aachen

Öffnungszeiten: Di. – Fr., 10–16 Uhr oder per E-Mail an theater@dasda.de oder per Tel. 0241/161688 unter Angabe des Stichwortes „Aboplus 15.6.“, der Aboplus-Kundennummer und der Personenanzahl.