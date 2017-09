DAS DA THEATER: Schnuppertag

Mehr als 6000 Teilnehmer haben im letzten Jahr an den Kursen und Workshops des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) am DAS DA THEATER teilgenommen.

In den hellen und freundlichen Räumen des TPZ wird ab September nun das neue Angebot an den Start gehen. Ausgewählte Dozenten betreuen die Kurse, Workshops und Fortbildungen in den Sparten Theater, Film, Gesang und Bewegung. Beim „Schnuppertag“ am Sonntag, 10. September, können die Besucher von 15 bis 17.30 Uhr im TPZ Aachen eine Vielzahl von Angeboten kennenlernen und ausprobieren. Teilnehmer der Aboplus-Aktion erhalten bei einer Kursbuchung an diesem Tag 10 Rabatt auf den eigentlichen Preis. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an Theaterführungen teilzunehmen und sich bei Getränken und Waffeln ausführlich über das Programm des TPZ und des Theaters zu informieren. Das Angebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen, die gerne spielen, fantasieren, experimentieren und sich in einer Gruppe neu kennenlernen möchten.

Vorteilspreis

Termin: 10. September 2017, 15-17.30 Uhr

Ort: Theaterpädagogisches Zentrum am DAS DA THEATER Liebigstraße 9, Aachen

Leistungen:

• Schnuppertag

• 10 Rabatt gegen Vorlage der Aboplus-Karte bei einer Kursbuchung

Alle Informationen: www.dasda.de

Keine Anmeldung erforderlich.