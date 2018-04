Comedy der Schmitzenklasse

Ein Comedyabend der „Schmitzenklasse“ – das erwartet die Zuschauer am Freitag, 18. Mai 2018, im Eurogress Aachen, wenn Ralf Schmitz sein Live-Lach-Werk präsentiert.

In seinem aktuellen Programm nimmt der Top-Comedian das Publikum mit auf eine ganz spezielle Klassenfahrt, ein Ausflug der Schmitzschen Extraklasse sozusagen. Denn in „Schmitzenklasse“ schüttelt er die Pointen mal wieder blitzschnell einfach so aus dem Ärmel, verwandelt die Zurufe des Publikums in Windeseile in herrliche Gags und wirbelt dabei noch in einem irrwitzigen Tempo über die Bühne. Mit allergrößtem Vergnügen spielt der gebürtige Leverkusener vor, für und vor allem mit dem Publikum. Mit Aboplus haben Sie nun die Möglichkeit den bekannten Comedian bei einem „Meet&Greet“ im Rahmen der Show kennenzulernen. Wir verlosen insgesamt 3x2 Tickets plus Treffen mit dem Künstler. Und wer bei dem Gewinnspiel nicht von Glücksgöttin Fortuna geküsst wurde, der kann sich noch eine der Eintrittkarten im freien Verkauf sichern. Tickets sind erhältlich in allen Geschäftsstellen des Medienhauses Aachen (s. 1. Lokalseite).

Termin: 18. Mai 2018

Ort: Eurogress Aachen, Monheimsallee 48

Leistungen:

• Tickets für die Show

• Backstage-Treffen mit Ralf Schmitz

Bewerbung: Schriftlich bis 18.04. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Schmitz“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung)

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de