Carmen mit kubanischem Temperament

Mit Carmen la Cubana kommt 2018 das erste Musical aus Kuba nach Deutschland. Der international anerkannte Opern- und Musical-Regisseur Christopher Renshaw sowie Arrangeur und Tony-Award-Preisträger Alex Lacamoire verlegen die Handlung nach Kuba am Vorabend der Revolution.

Opulente, farbenprächtige Tableaus und dichte Szenen führen von einer Zigarrenfabrik im ländlichen Südosten der Insel in das lebendige Treiben der Bars und Clubs Havannas. Eine 14-köpfige Latin-Big-Band gibt dieser „Carmen“ musikalisch ihre einzigartige kubanische Note. Vom 17. bis 29. Juli 2018 gastiert Carmen la Cubana in der Kölner Philharmonie. Und Sie können bei diesem Ereignis live dabei sein. Aboplus verlost zwei Tickets für die Teilnahme an der Premiere am 19. Juli. Sie dürfen sich dabei wie ein echter VIP-Gast fühlen und im Anschluss an die Aufführung an der offiziellen Premierenfeier teilnehmen. Bei Sekt und kleinen Häppchen kommen Sie mit Prominenz aus dem Show-Business ins Gespräch. Und nach der ausgiebigen Feierei wartet ein schickes Doppelzimmer im 4-Hotel Wyndham inklusive Frühstück am nächsten Morgen auf Sie und Ihre Begleitung.

Exklusiv

Termin: 19. Juli 2018, 19.30 Uhr

Ort: Philharmonie Köln

Leistungen: • 1x2 Tickets für „Carmen La Cubana“ • Teilnahme an der exklusiven Premierenfeier • Übernachtung im DZ. im 4-Hotel Wyndham Köln inkl. Frühstück (Eigene An- und Abreise)

Bewerbung: Schriftlich bis 23.05. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Carmen“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse und Mobilnummer

Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Auslosung des Gewinners. Benachrichtigung in der KW 22.