Braukunst genießen

Seit 1803 werden die handwerkliche Kunst des Bierbrauens und die wohlgehüteten Rezepturen in Krombach von Generation zu Generation weitergegeben. Aus sorgsam ausgewählten Rohstoffen entstehen nach traditioneller Braukunst einzigartige Bierspezialitäten für Liebhaber charaktervoller Biere.

Damit Sie die Krombacher Braukunst und die Geschichte der Brauerei direkt vor Ort erleben können, schickt die Krombacher Brautradition Sie und Ihre fünf Freunde auf die Spuren der Bierspezialitäten: Gewinnen Sie eine exklusive Brauereibesichtigung in Begleitung eines erfahrenen Biersommeliers und werfen Sie bei einem Rundgang durch die Krombacher Brauerei einen einmaligen Blick hinter die Kulissen!

Die anschließende Verkostung der Spezialitäten in Kombination mit regionalen Köstlichkeiten rundet das außergewöhnliche Erlebnis ab. Damit Sie diesen Tag voller spannender Eindrücke entspannt in der Krombacher Braustube ausklingen lassen können, organisiert Krombacher für Sie die An- und Abreise. Und eine Kostprobe des traditionellen Geschmackserlebnisses kommt schon vorab zu Ihnen nach Hause: ein Sixpack Krombacher Brautradition Naturtrübes Dunkel und ein Sixpack Krombacher Brautradition Naturtrübes Kellerbier.

Exklusiv

Leistungen: • Führung in der Krombacher Brauerei

• Verkostung von Bierspezialitäten und regionalen Köstlichkeiten

Bewerbung: Schriftlich bis 10.01. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Bier“, Ihrer Kundennummer, Personenanz., Name, Adresse und Mobilnummer • Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Benachrichtigung der Teilnehmer in der KW 3.