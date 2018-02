Brandbekämpfung hat Geschichte

Die Herzen aller, die sich für die Geschichte der Brandbekämpfung interessieren, schlagen im Erkelenzer Stadtteil Lövenich höher:

Dort an der Hauptstraße ist das Rheinische Feuerwehrmuseum zu entdecken. Hervorgegangen ist es aus der privaten Sammlung von Peter Höpgens, die 1988 von der Stadt Erkelenz erworben worden war. In einem Gebäudekomplex, der aus einem ehemaligen Wohnhaus und der Halle einer früheren Reparaturwerkstatt eines Landmaschinenhandels besteht, präsentiert der Museumsverein die Exponate. Zum Bestand gehören rund 4000, von denen 2500 der Öffentlichkeit zugänglich sind; der Rest befindet sich im Depot. Das Paradestück des Museums ist seine Fahrzeugflotte, die von einem Handwagen und einem Fahrrad bis zu den rund 20 Großfahrzeugen reicht. Stolz ist das Museum auch auf die ältesten Teile der Sammlung, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammen: Löscheimer aus Leinen, Leder oder Holz. In einem Raum geht es speziell um das Thema Atemschutz, den es übrigens sogar für Pferde gab, denn die Wagen der Wehr wurden in früheren Zeiten von den Vierbeinern gezogen. Keine Wehr ohne Uniformen und ohne Helme, aber auch rund 1500 unterschiedliche Ärmelabzeichen aus aller Welt sind zusammengetragen worden. Ein großes hölzernes Feuerwehrauto hat zwar keine lange Historie, dafür ist es aber bei den kleinsten Museumsbesuchern umso beliebter: als Spielgerät! Im November 2015 war ausgerechnet das Feuerwehrmuseum bei einem Brand arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Inzwischen sind die Räume wieder saniert und geöffnet. Abonnenten werden jetzt bei einer speziellen Tour unter Führung von Dieter Kreutzer, dem neuen Vorsitzenden des Vereins, das wiedereröffnete Rheinische Feuerwehrmuseum erkunden können.

Erkelenz

Termin: 14. März 2018, nachmittags

Ort: Rheinisches Feuerwehrmuseum Erkelenz-Lövenich

Leistungen: • Führung durch das Museum

Bewerbung: Schriftlich bis 28.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Feuerwehr“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 10.