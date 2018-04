Der Schlangenberg ist mit rund 280 Meter Höhe eine markante Erhebung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Stolberg. Genauer betrachtet gehört der Schlangenberg zum Stadtteil Breinigerberg. Er war im 18. und 19. Jahrhundert eines der Zentren des Galmeiabbaus in der Region Aachen.

Das Mineral Galmei war Grundstoff für die Zinkhütten im Industriestandort Stolberg. In den ersten Jahren erfolgte der Abbau oberirdisch, verlagerte sich mit fortschreitender Technisierung unter Tage. Aus diesem Grunde wurde der Schlangenberg von einer großen Zahl Stollen und Schächte durchbohrt. Mittlerweile sind diese verfallen und nicht mehr zugänglich. Heute trägt das den Hügel umgebende Naturschutzgebiet den Namen Naturschutzgebiet Schlangenberg. Mit Artenvielfalt sowohl was Pflanzen als auch Tiere anbelangt ist der Schlangenberg zu einem beliebten Ziel für Spaziergänger geworden. In diesen Wochen blühen wieder die seltenen Galmei-Veilchen auf dem Schlangenberg. Es gibt zwei Arten von Galmei-Veilchen, gelbe und violette. Sie sind an Orten zu finden, die von Natur aus stark schwermetallbelastet sind. Für die meisten Pflanzenarten sind diese Plätze ungeeignet. Doch die Galmei-Veilchen gedeihen dort sehr gut. Wir laden Sie ein, mit dem Stolberger Förster Theo Preckel eine botanische Wanderung über den Stolberger Schlangenberg zu machen. Im Mai blühen auch noch weitere Blumen auf den Wiesen des Hügels, so dass der Spaziergang optisch ein Genuss sein wird.

Stolberg

Termin: 16. Juni 2018, 14 Uhr

Leistungen: • zweistündige geführte Wanderung

Bewerbung: Schriftlich bis 25.04. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Galmei“,

Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 18.