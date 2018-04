Auf unsere Füße kommt es an

Der Fuß, von den einen geliebt, von den anderen gehasst, aber meistens sträflich vernachlässigt. Damit ist jetzt Schluss!

Der Ratgeber „Unfuck your Feet“ lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere Füße und den großen Zeh und führt den Lesern auf eine unterhaltsame und bilderreiche Reise von der Evolution des zweibeinigen Fußgängers bis zum modernen Turnschuh und den Irrungen und Wirrungen der modernen Orthopädie und ihren Einlagen. Marco Montanez, auch bekannt als „der große Zeh“, ist der Barfußexperte in Deutschland. Er bringt das Thema „Füße“ ins Bewusstsein – und auf die große Bühne. Am 9. Mai 2018 kommt der Experte um 19 Uhr in den Zeitungsverlag und wird dort sein Konzept „Toebility“ dem Publikum vorstellen. Und Sie können dabei sein.

Fachvortrag

Termin: 9. Mai 2018, 19 bis 21 Uhr

Ort: Zeitungsverlag Aachen, Dresdener Str. 3

Leistungen: • Fachvortrag von Autor Marco Montanez

• Pro Paar: ein Buch „Unfuck your feet“

Bewerbung: Schriftlich bis 11.04. (Datum des Poststempels) unter Angabe Stichworts „Feet“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 16.