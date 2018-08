Auf einer Reiseenduro ist vieles möglich

Wer seine Reiseenduro jenseits der Straße bewegen möchte, ist beim TOURATECH-West- Travel-Event mit KOHL Motorrad und dem Motorrad Action Team genau richtig.

Wer möchte, kann hier von erfahrenen Instrukteuren lernen, sein Motorrad zu beherrschen. In jeder Situation, in jedem Gelände.

Drei Eventtage bieten jede Menge Workshops und Reifenwechsel-Schulungen an. Das Travel-Event findet rund um die große Naturrennstrecke in Kleinhau statt. Bewerben Sie sich jetzt für ein unvergessliches Enduro-Wochenende! Geben Sie hierzu einfach ihre Führerscheinklasse sowie den Fahrerstatus (Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi) an. Aboplus stellt ihnen gemeinsam mit KOHL Motorrad eine Reiseenduro zur Verfügung.



event



Termin: 21. - 23.09.2018

Ort: Motorsportgelände MSC Kleinhau



Leistungen:

• Teilnahme am Event

• Leihmotorrad

Hinweis: Die Schutzkleidung müssen die Teilnehmer selber mitbringen. Teilnahme auf eigene Gefahr.

Es wird eine Selbstbeteiligung/Haftpfichtversicherung erhoben.



Schriftlich bis 08.08.18 unter Angabe des Stichwortes „Enduro“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Mobilnummer, Führerscheinklasse und Fahrerstatus• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de• per Service-App AZ/ AN direkt

Begrenztes Kontingent.

Benachrichtigung in der KW 33.

Foto: Kohl automobile