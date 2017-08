Auf die saubere Tour

Das Energeticon in Alsdorf wird am Freitag, 8. September, drei Jahre alt und feiert das mit seinen Besuchern. Deshalb ist der Eintritt in das Dokumentationszentrum für historische

(Kohle, Öl, Gas) und regenerative Energieformen (Wind, Wasser, Sonne) an diesem Tag frei. Es gilt lediglich die Devise „Pay, what you want“, sagt Geschäftsführer Harald Richter. Auf dem Freigelände sind zum Thema Elektromobilität eine Reihe von nur an diesem Tag aufgebauten Präsentationen von Initiativen und Firmen zu besuchen. Das Energeticon befasst sich intensiv mit der Energiewende – auch im Straßenverkehr. An diesem Tag startet dort um 11 Uhr (Rückkehr gegen 17 Uhr) die 1. Alsdorfer Elektromobilitätsrallye, um die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität zu demonstrieren. Die rund 85 Kilometer weite Rallye macht an mehreren Stationen Halt: am Solarpark in den Nievelsteiner Sandwerken in Herzogenrath, auf dem Campus Melaten in Aachen, am Zinkhütter Hof in Stolberg und am Indemann im Kreis Düren. An den Haltepunkten sind Besichtigungen vorgesehen. Der Veranstalter der Rallye, der Verein Vera (Verein der Mobilitätsfreunde in der Region Aachen) unter Vorsitz von Stephan Nagel ermöglicht fünf unserer Abonnenten die Mitfahrt in E-Fahrzeugen seiner Mitglieder – interessante Gespräche eingeschlossen.

Alsdorf

Termin: 8. September 2017, 11 Uhr

Ort: Energeticon Alsdorf, Konrad-Adenauer-Allee 7

Leistungen: • Mitfahrt bei der 1. Alsdorfer Elektromobilitätsrallye

Bewerbung: Schriftlich bis 30.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, (max. 1 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Elektrorallye“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 36.