Seine Schriften „Das Manifest der Kommunistischen Partei“ und „Das Kapital“ zählen seit 2013 zum Weltdokumentenerbe. Millionen von Menschen auf der Welt haben sich an diesen Werken orientiert. Die Bedeutung von Karl Marx als politischer Denker ist damit unumstritten. Dennoch ist die öffentliche Wahrnehmung seiner Person vielfach verzerrt.

Anlässlich des 200. Geburtstags des in Trier geborenen, weltberühmten Philosophen Karl Marx am 5. Mai 2018 bietet Ihnen Aboplus exklusive Inhalte aus dem Jubiläumsprogramm. Unsere Leser haben nun die Möglichkeit, das Leben und Wirken von Karl Marx auf einer spannenden Exkursion kennenzulernen. Am 26. Mai startet die Tour morgens in Aachen. In Trier angekommen, erwartet die Leserinnen und Leser um 11 Uhr eine musikalische Aufführung mit dem Liedermacher Andreas Sittmann und weiterer Darsteller. Die Mitwirkenden rezitieren Karl Marx und binden seine Gedichte, Zitate und Briefe in die Aufführung ein. Alle Künstler sind verkleidet und reisen mit ihren Gästen in das 19. Jahrhundert.

Gegen 13 Uhr ist ein gemeinsames Mittagessen in der Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm geplant. Im Anschluss folgt ein Stadtrundgang durch die Gassen Triers. Um 16 Uhr geht es dann in die aktuelle Ausstellung des Rheinischen Landesmuseums. Auf rund 1 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird der intellektuelle wie politische Werdegang von Marx bei einer Führung nachgezeichnet.

Abotour

Termin: 26. Mai 2018

Abfahrt: 8 Uhr, Parkplatz Friedhof Hüls, Aachen

Leistungen: • Fahrt im modernen Reisebus

• Musikalische Sonder-Aufführung

• Gemeinsames Mittagessen in der Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm (Getränke auf eigene Rechnung)

• Geführter Rundgang durch Trier auf den Spuren von Karl Marx

• Führung durch die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum

Preis: 85,- € p.P.(nur Abonnenten)

Bewerbung: Schriftlich bis 11.04. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Karl Marx“ Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachr. in der KW 16.